Unrae, riprende mercato veicoli rimorchiati ma ottobre -4,4%

(Teleborsa) -È quanto emerge dal(Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri). Sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,(12.256 unità immatricolate contro 12.996). Dopo la caduta particolarmente grave a settembre (-19,6% sul settembre del 2018) lo studiosullo stesso mese del 2018 (1.176 unità contro 1.230)."I dati che le elaborazioni statistiche ci restituiscono – commenta– continuano a dirci che il mercato dei veicoli rimorchiati è influenzato in modo rilevante dall'incertezza della politica economica, dalla mancanza di prospettive strategiche e conseguentemente dalla discontinuità e frammentarietà degli strumenti di indirizzo e di sostegno. Per i veicoli trattori, sui quali è puntato l'indice ambientale, la politica si è sforzata di ritagliare un contributo straordinario che, secondo quanto si legge nel Dl fiscale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre scorso, stanzia poco meno di 26 milioni di euro per il biennio 2019-2020, da destinare all'acquisto di veicoli industriali a basso impatto ambientale contro rottamazione"., avendo come obiettivo la massimizzazione della sicurezza stradale, seriamente compromessa dalla circolazione di un numero rilevante di veicoli obsoleti, privi dei dispositivi di sicurezza resi obbligatori dai più recenti aggiornamenti della normativa internazionale di omologazione".