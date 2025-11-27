Toyota, a ottobre produzione e vendite in aumento sostenute dagli Stati Uniti

(Teleborsa) -, grazie principalmente al contributo del Nord America, e in particolare degli Stati Uniti.Guardando ai numeri, nel decimo mese del 2025 la produzione globale della casa automobilistica giapponese è aumentata del 3,8% a 926.987 unità, mentre le vendite sono cresciute del 2,1% a 922.087 unità.Più in dettaglio, laa 600.155 unità, sostenuta in particolare dal Nord America (+15,6% a 215.102), e segnatamente dagli Stati Uniti (+26,4% a 137.262 unità), e marginalmente dalla produzione asiatica (+1,5% a 272.844), frenata dal calo cinese (-6,4% a 132.834). Qui hanno inciso la scadenza di diversi programmi di sovvenzioni governative e l’intensa concorrenza dei veicoli elettrici.Bene anche la produzione domestica, che ha raggiunto i 326.832 veicoli (+6,8%).Lea 784.581 unità, grazie al decisivo contributo del Nord America (+12,7% a 245.434) trainato dagli Stati Uniti (+11,8% a 207.910), sostenuto principalmente dalla forte domanda di veicoli ibridi. Sostanzialmente stabile le vendite in Asia (+0,6% a 303.076), frenate dalla debole domanda cinese (-6,6% a 160.886).Di contro, le vendite in Giappone, mercato domestico di Toyota, sono diminuite del 4,2% a 137.506 unità.Complessivamente, lehanno raggiunto gli 8,7 milioni di veicoli, in aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Crescita di pari entità anche per le vendite giapponesi dell’azienda che si sono attestate a 1,3 milioni da inizio anno.