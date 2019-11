Beer&Food Attraction 2020: IEG punta sul Fast Casual Food

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -) scalda i motori per. La 6° edizione della manifestazione dedicata a tutta la filiera dell’eating out sarà infatti alla. Si consolida come piattaforma per tutti i nuovi e contemporanei modi del bere e mangiare fuori casa, anticipando le esigenze del mercato dei prossimi anni e lanciando tendenze e novità.Non è un caso che, che promuove lo stile originale della bierstube bavarese con oltre 25 punti vendita in franchising, abbia scelto proprio Beer&Food Attraction.Sempre in ambito food sono di rilievo le conferme da parte di aziende leader comeLo sviluppo di nuovi modelli di eating out è confermato anche da aziende che fanno il loro, per fare qualche nome, sono un chiaro segnale delVanno in questa direzione anche lein tema di, format che si terrà all'interno della Pizza Arena (padiglione A3), vedrà una serie di show cooking, contest e academy con alcuni dei più grandi pizzaioli italiani e non, evento organizzato da IEG in collaborazione con la rivista Pizza e Pasta Italiana.Italian Exhibition Group e lariaffermano inoltre a Beer & Food Attraction per i prossimi tre anni i Campionati della Cucina Italiana, che vedranno il confronto tra i più grandi cuochi provenienti da tutte le regioni italiane., ormai un must, con ricette che spesso nascono dalla tradizione e sono poi rivisitate con ingredienti e gusti innovativi. Una sfida tra chef a colpi di profumi e sapori con un unico obiettivo: proclamare il miglior Street Food d’Italia., che hanno già superato le vendite di spazi del 2019 e si confermano il cuore pulsante della manifestazione. Da segnalare le conferme diVanno alla grande anche le aree dedicate alle, con gli importanti ritorni, tra gli altri, di. Crescono anche gli spazi di, per citarne alcuni.Riconfermato a Rimini l’di Italgrob – Federazione Italiana Distributori HoReCa – con un’importante crescita del settore del. Appuntamento immancabile per, che hanno già confermato di esserci per il secondo anno consecutivo. A conferma che l’arte della Mixology cresce sempre di più in una manifestazione che ambisce a diventare capitale dell’Ho.Re.ca.Non poteva inoltre mancare la contemporaneità con, fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande. In esposizione le più innovative tecnologie processing e di imbottigliamento.Anche l’edizione 2020 si rivolge esclusivamente agli operatori professionali della filiera. La sola giornata di sabato 15 febbraio sarà aperta al mondo dei foodies e beer lovers.