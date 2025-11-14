IEG, Equita incrementa target price con buone indicazioni sulla partenza d'anno

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 11,30 euro
per azione (+13%) il target price su Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo risultati del terzo trimestre 2025
superiori alle attese, guidance 2025 migliorata e buone indicazioni sulla partenza d’anno.
In conference call il management ha indicato che il miglioramento della guidance è frutto di un mix più favorevole (solida crescita dei servizi digitali) e da maggiore leva operativa (+volumi). Il management ha anche fornito iniziali indicazioni positive sul primo trimestre 2026
(trimestre più importante dell’anno) con le vendite che sono già pari al 76% del target (l’anno scorso il dato era leggermente più basso).
Altri spunti: il nuovo Business Plan al 2030 verrà presentato a febbraio; il piano di investimenti nei quartieri fieristici di Vicenza e Rimini prosegue in linea con le attese
. VicenzaOro di settembre 2026 sarà la prima edizione con piena disponibilità della nuova struttura.
"Il momentum operativo rimane favorevole e continuiamo a pensare che il management stia facendo un ottimo lavoro
con un solido track-record di revisione a rialzo delle guidance negli ultimi anni - si legge nella ricerca - Le attuali valutazioni (PE adj. medio 2026-27E = ca. 8x; EV/EBITDA medio = 4x) non sono giustificate e offrono un interessante entry point nella storia. Il prossimo catalyst significativo è il nuovo business plan ad inizio anno".(Foto: Italian Exhibition Group)