IEG, Equita incrementa target price con buone indicazioni sulla partenza d'anno

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 11,30 euro per azione (+13%) il target price su Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando la raccomandazione "Buy" dopo risultati del terzo trimestre 2025 superiori alle attese, guidance 2025 migliorata e buone indicazioni sulla partenza d’anno.

In conference call il management ha indicato che il miglioramento della guidance è frutto di un mix più favorevole (solida crescita dei servizi digitali) e da maggiore leva operativa (+volumi). Il management ha anche fornito iniziali indicazioni positive sul primo trimestre 2026 (trimestre più importante dell’anno) con le vendite che sono già pari al 76% del target (l’anno scorso il dato era leggermente più basso).

Altri spunti: il nuovo Business Plan al 2030 verrà presentato a febbraio; il piano di investimenti nei quartieri fieristici di Vicenza e Rimini prosegue in linea con le attese. VicenzaOro di settembre 2026 sarà la prima edizione con piena disponibilità della nuova struttura.

"Il momentum operativo rimane favorevole e continuiamo a pensare che il management stia facendo un ottimo lavoro con un solido track-record di revisione a rialzo delle guidance negli ultimi anni - si legge nella ricerca - Le attuali valutazioni (PE adj. medio 2026-27E = ca. 8x; EV/EBITDA medio = 4x) non sono giustificate e offrono un interessante entry point nella storia. Il prossimo catalyst significativo è il nuovo business plan ad inizio anno".

(Foto: Italian Exhibition Group)
