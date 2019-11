(Teleborsa) - Problemi di connettività in Borsa quest'oggi. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana, aggiungendo che alcuni utenti hanno riscontrano ritardi nell'aggiornamento dell’informativa di mercato e problemi di connettività.I dati non risultano aggiornati dalle 12.20 circa. Sono in corso verifiche per il ripristino della normale informativa.