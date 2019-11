Vodafone e Alleanza cooperative agroalimentari per l'agricoltura 4.0

(Teleborsa) - Ledove modernità e tradizione dialogano per dare ognuna il meglio di sé. Con questo obiettivohanno siglato oggi a Roma unper proporre alle cooperative associate un ampio ventaglio di servizi e di collaborazioni nel campo della smart agriculture.L'intesa vede la partecipazione diquali: app per smartphone e tablet, sensori per il controllo di parametri agroclimatici, sistemi informativi gestionali, tecnologie blockchain., che stanno assumendo un ruolo sempre più strategico per la competitività del comparto", spiega il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari"Abbiamo scelto di farci, in cui le nostre aziende cooperative non partono certo da zero. In particolare – prosegue Mercuri – per rispondere alle aspettative e alle crescenti richieste di trasparenza dei consumatori abbiamo bisogno che le aziende riescano a trasferire tutte le fasi di lavoro che ci sono dietro un prodotto. Questo possiamo farlo solo, una tecnologia in forte crescita proprio perché ha il vantaggio di arrivare direttamente ai consumatori".Lasull'etichetta di un prodotto, die seguire i singoli passaggi e metodi del processo produttivo: si tratta perciò di una tecnologia che può essere utilizzata in innumerevoli altre applicazioni."L'obiettivo che ci poniamo come Vodafone Business, precisa Alessandro Canzian – Head of Corporate Sales& Innovative Services in Vodafone Italia - è, replicabili e scalabili a supporto della produttività e sostenibilità delle aziende agricole italiane combinando la migliore connettività fissa e mobile con la piattaforma di servizi IoT, Analytics e Cloud"."L'utilizzo esteso di soluzioni IoT - sottolinea Canzian - permetterà da un lato di porrealla lavorazione e alla conservazione, e dall'altro di".