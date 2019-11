Agricoltura, Bellanova: "Necessario sistema nazionale integrato di gestione del rischio"

(Teleborsa) -Questi gli obiettivi evidenziati ieri dalnel corso del suo intervento al"La gestione del rischio – ha affermato Bellanova – è uno dei pilastri fondamentali per dare concreta tutela del reddito ai nostri agricoltori. Se avanzeremo su questo fronte, tutta la nostra agricoltura potrà fare un passo in avanti verso la produzione di cibo sano, sicuro e sostenibile. Per far fronte adfenomeni entrambi collegati ai– ha proseguito – il settore agricolo ha oggi a disposizioneuno a livello di prevenzione, l, e uno di compensazione,L'esigenza di intervenire riorganizzando il sistema per Bellanova "appare non più rinviabile" ed"Abbiamo un collegato agricoltura alla legge di bilancio, capiamo insieme se è quello lo strumento più rapido di azione – ha affermato il Ministro –. Io ritengo che questa azione debba avere priorità assoluta, conta quanto tutto quello che il governo sta mettendo in campo per la lotta al dissesto idrogeologico. Ne è parte integrante e come tale va considerato. Dobbiamo pensare ad unatramite un'azione congiunta tra Amministrazione centrale, Regioni e Province autonome. Con questo obiettivo,"La discussione odierna – ha concluso Bellanova – conferma l'esigenza di rafforzare l'intervento pubblico per gestire le conseguenze negative di rischi catastrofali. Laè un'ipotesi molto interessante sulla quale ritengo opportuno avviare una riflessione immediata. Questo nuovo sistema crea i presupposti per superare la sperequazione nella distribuzione delle risorse finanziarie fra territori e filiere produttive, consentendo a tutte le imprese agricole di avere una rete di sicurezza per la lotta ai cambiamenti climatici. L'iniziativa, che si inserisce nel percorso di sviluppo e ammodernamento del Fondo di Solidarietà Nazionale, dovrebbe essere finalizzata nell'ambito della riforma della PAC a migliorare la capacità di intervento pubblico nella stabilizzazione dei redditi degli agricoltori. Con questa finalità, in occasione dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura europei, ho proposto l'attivazione di un fondo di mutualizzazione. Le domande le conosciamo. È il tempo delle risposte".