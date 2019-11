In flessione il comparto dei servizi finanziari in Italia (-0,76%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità delIlha chiuso a quota 108.316,8, in diminuzione dello 0,76% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che si ferma a quota 500.Tra ledi Piazza Affari del comparto servizi finanziari, performance infelice per, che chiude la giornata del 29 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,53%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,11%.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 29 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, sostanziale invarianza per, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.