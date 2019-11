Mediaset, in bilico la nascita dell'holding in Olanda

Mediaset

(Teleborsa) - Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,61%.Il Gruppo del Biscione ed i francesi di, al momento, non hanno trovato un accordo che possa disinnescare i contenziosi e far nascere senza ostacoli, l'holding con sede non fiscale in Olanda nella quale Mediaset concentrerà attività e partecipazioni.E' la conclusione a cui si è giunti al termine dell'udienza di fronte al Tribunale di Milano, nella quale ilsi è riservata di convocare una riunione nella quale decidere di sospendere o meno gli effetti dell'assemblea di Mediaset per la fusione con la controllata spagnola.Nel frattempoed eventualmente presentare al Tribunale un'intesa che possa portare ad una conciliazione.L'inizio di giornata è stato buono per il titolo che ha segnato un primo prezzo a 2,81 Euro, vicino i picchi del 28 novembre, per poi perdere forza nell'arco della riunione, prima di cadere al termine delle contrattazioni vicino al minimo di 2,738.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,777 con primo supporto visto a 2,724. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,703.La volatilità giornaliera dell'è abbastanza equilibrata, al pari dei volumi che rimangono costanti e appaiono per alcune sedute in aumento rispetto alla media mobile dei volumi dell'ultimo mese. In termini di rischiosità, questo scenario risulta essere preferibile per gli investitori più avversi al rischio, che preferiscono mantenersi alla larga da movimenti repentini e violenti del titolo.