Moody’s migliora i rating a lungo termine sui depositi di Banca Sella Holding e Banca Sella

(Teleborsa) - Moody’s ha migliorato i rating di lungo termine sui depositi di Banca Sella Holding e Banca Sella. In dettaglio, Moody’s ha innalzato il rating sui depositi a lungo termine di entrambe le società da "Baa2" a "Baa1". L’agenzia ha inoltre rivisto al rialzo il rating emittente a lungo termine e il rating sul debito senior unsecured di Banca Sella Holding, portandoli da "Ba2" a "Ba1" e ha confermato il Baseline Credit Assessment (BCA) di Banca Sella a "Ba1".

L’Outlook sui rating a lungo termine è "stabile", in linea con il rating sovrano dell’Italia.

La revisione del rating da parte dell’agenzia fa seguito al recente upgrade del rating sovrano dell’Italia avvenuta il 21 novembre scorso.
