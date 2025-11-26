Moody’s migliora i rating a lungo termine sui depositi di Banca Sella Holding e Banca Sella

(Teleborsa) - Moody’s
ha migliorato i rating
di lungo termine sui depositi
di Banca Sella Holding
e Banca Sella
. In dettaglio, Moody’s ha innalzato il rating sui depositi a lungo termine di entrambe le società da "Baa2" a "Baa1". L’agenzia ha inoltre rivisto al rialzo il rating emittente a lungo termine e il rating sul debito senior unsecured di Banca Sella Holding, portandoli da "Ba2" a "Ba1" e ha confermato il Baseline Credit Assessment
(BCA) di Banca Sella a "Ba1".
L’Outlook
sui rating a lungo termine è "stabile
", in linea con il rating sovrano dell’Italia.
La revisione del rating da parte dell’agenzia fa seguito al recente upgrade del rating sovrano
dell’Italia avvenuta il 21 novembre scorso.