TIM, da film in esclusiva a sport: arrivano i "TimVision Days"

(Teleborsa) -in occasione delle prossime festività natalizie, TIM lancia iuna iniziativa pensata per offrire a tutti la possibilità di accedere, senza alcun impegno a ‘TimVision Play’, il ricco catalogo di TIM.sarà possibile guardare film in esclusiva, comecon Michael Keaton dal 17 dicembre, ‘Tu Quoque’ con Maurizio Battista dal 15 dicembre, ‘Un’avventura spaziale – Un film dei Looney Tunes’; serie TV anche in esclusiva come ‘La strada stretta verso il profondo Nord’ con Jacob Elordi, cartoni animati dedicati ai più piccoli disponibili anche in LIS e audiodescritti, seguire la programmazione live dei canali Mediaset e LA7 con la funzione ‘on demand’ per rivedere i programmi degli ultimi sette giorni, tutto l’intrattenimento di discovery+ e i sei canali Eurosport sia live che on demand, oltre all’informazione di Euronews e CNN International per essere sempre aggiornati.Al termine del periodo promozionale, il