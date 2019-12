Autostrade: sorveglianza rete affidata ad Ati composto da società specializzate

(Teleborsa) -, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, ha affidato all'(raggruppamento temporaneo di imprese) composto dale attività di sorveglianza delle opere d’arte della rete autostradale in gestione.L'ATI, costituito da alcune delle più importanti società di ingegneria attive nel settore dei monitoraggi e della certificazione di infrastrutture e materiali, informa una nota,già dai prossimi giorni e svolgerà il proprio incarico fino all'aggiudicazione della gara europea già bandita da ASPI per tale tipologia di attività e la cui conclusione è prevista entro la fine del prossimo anno.In particolare,è una delle principali società di ingegneria italiana,(tra cui ponti e viadotti, ferrovie, aeroporti, sistemi di trasporto urbano, porti e interporti, etc), nella sicurezza integrata, oltre che nella fornitura di servizi di ingegneria a grandi aziende del settore Oil&Gas ed edile.è una società di ingegneria e consulenza. E' parte del Gruppo Bureau Veritas, multinazionale francese le cui principali attività consistono nell'ispezione, nella verifica e certificazione di infrastrutture, beni ed impianti, allo scopo di fornire rapporti di conformità.si occupa della fornitura di servizi, in particolare di, nel settore delle. Opera in Italia e all'estero, affiancando pubbliche amministrazioni e imprese private per garantire la sicurezza nel settore delle costruzioni., infine, è una realtà, mediante laboratori di prova e attività di ricerca specializzata.Ile la cui sperimentazione inizierà a fine 2019 partendo dal viadotto Bisagno, con l’obbiettivo di coprire tutte 1943 opere d’arte della rete entro fine 2020.Infine, entro la fine dell'anno, sarà completata l'asseverazione di tutte le