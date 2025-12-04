Milano 16:44
Eprcomunicazione, contratto da 423 mila euro per la controllata Justbit

Finanza
(Teleborsa) - Eprcomunicazione, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha comunicato che la controllata Justbit è parte (mandante) di una ATI guidata dalla società Changee (mandataria) che si è aggiudicata una gara di un'importante azienda del settore trasporti e mobilità.

Oggetto del contratto un accordo quadro per l'implementazione della social media strategy, del social content management e del social care. Il contratto, che avrà una durata di 3 anni ha un importo complessivo di 1.058.400 euro, mentre la quota di partecipazione di Justbit è fissata nel 40%, ed è quindi pari a 423.360 euro.

"L'aggiudicazione di questa nuova commessa - ha dichiarato Simone Notargiacomo, amministratore delegato di Justbit - conferma la nostra capacità di supportare grandi aziende nello sviluppo e nella gestione delle strategie di comunicazione digitale".

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
