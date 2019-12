Zona Euro, l'attività manifatturiera continua a contrarsi

(Teleborsa) - Anche se al tasso più lento in tre mesi, l'indagine di novembre ha osservato un allungamento della contrazione dell'economia manifatturiera della Zona Euro., indicando un valore al di sopra della precedente stima flash di 46,6. Sebbene abbia riportato un decente miglioramento, il PMI èIl PMI dellaha raggiunto i 54,1 punti, portandosi sul massimo di 3 mesi. Il dato dellasi è attestato a 51,7 punti dai 51,6 della stima preliminare, sul massimo da 5 mesi, mentre laha toccato i 47,5 punti, sul livello più alto da 2 mesi."Nonostante segnali ancora un forte tasso di declino, il PMI manifatturiero riporta qualche segnale incoraggiante, alimentando la speranza che forse il peggio per i produttori manifatturieri dell’area euro sia passato, ad eccezione di alcuni ostacoli, in particolare la Brexit e le guerre commerciali - commenta, Chief Business Economist presso IHS Markit - . Nel dettaglio, l’indagine di novembre ha osservato un nuovo rallentamento, dal recente valore record di luglio, del tasso di contrazione delle vendite verso l’estero, aiutando quindi la ripresa dai recenti valori bassi di altri indicatori quali produzione, livello occupazionale, nuovi ordini e acquisti.. Il rinnovato ottimismo dei produttori in parte riflette le minori preoccupazioni sulle guerre commerciali. Nonostante ciò, dobbiamo ancora osservare un notevole rallentamento del tasso di contrazione degli ordini prima di entusiasmarci troppo per un possibile ritorno alla crescita del settore manifatturiero", conclude l'esperto.