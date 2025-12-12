UK, a ottobre produzione industriale sopra le attese. Ma delude la manifattura

(Teleborsa) - Giungono dati misti dalla produzione industriale e manifatturiera del. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice dellaha registrato, nel mese di2025, un incremento dell'1,1% su base mensile rispetto al -2% del mese precedente e contro l'aumento dello 0,9% attesa dagli analisti.Ilregistra un calo dello 0,8% dopo il -2,5% di settembre e rispetto al -1,2% del consensus.La, su base mensile, registra una salita dello 0,5% contro il +1,1% stimato dagli analisti ed a fronte del -1,7% di settembre. La variazione annua registra una discesa dello 0,8% rispetto al -0,1% del consensus e dopo il -2,2% del mese precedente.