UK, a ottobre produzione industriale sopra le attese. Ma delude la manifattura

(Teleborsa) - Giungono dati misti dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di ottobre 2025, un incremento dell'1,1% su base mensile rispetto al -2% del mese precedente e contro l'aumento dello 0,9% attesa dagli analisti.

Il dato tendenziale registra un calo dello 0,8% dopo il -2,5% di settembre e rispetto al -1,2% del consensus.

La produzione manifatturiera, su base mensile, registra una salita dello 0,5% contro il +1,1% stimato dagli analisti ed a fronte del -1,7% di settembre. La variazione annua registra una discesa dello 0,8% rispetto al -0,1% del consensus e dopo il -2,2% del mese precedente.
