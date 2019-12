Stupenengo (FPT): "Partnership con NIKOLA è fondamentale"

(Teleborsa) -

Una partnership "fondamentale" che punta alla ricerca della propulsione del futuro in un'ottica green, in grado di combinare alta tecnologia e innovazioni ingegneristiche per un trasporto sostenibile.



FPT Industrial, società del gruppo CNH Industrial, ha trovato nella collaborazione con NIKOLA e la realizzazione di NIKOLA TRE la prosecuzione quasi naturale della sua mission: essere leader nella ricerca di soluzioni per i motori del domani.



"La partnership con NIKOLA è fondamentale perché si innesta perfettamente nella nostra strategia", ci conferma Annalisa Stupenengo, President Powertrain - CNH Industrial, in occasione della conferenza stampa di presentazione di NIKOLA TRE al CNH Village di Torino.

"La nostra missione rimane la stessa:", sottolinea la presidente di FPT che si propone l'obiettivo di "offrire ai clienti, in qualsiasi segmento si trovino, la miglior soluzione possibile da un punto di vista energetico, che sia puro elettrico, a combustione interna diesel, gas o fuel cell".Per il marchio del gruppo CNH Industrial, la collaborazione con l'azienda statunitense è uno deiTra questi, il, il, presentato qualche settimana fa, o i progetti sui propulsori marittimi ibridi elettrici sono "il segnale che. È ovvio che, come sempre, l'on road fa da apripista per le nuove tecnologie e sicuramentein cantiere", dichiara Stupenengo.



Sguardo verso il futuro confermato anche dal CursorX, concept di Power Source sviluppato dal team di Innovazione del marchio e svelato alla TEDx di Torino lo scorso febbraio.



"CursorX è il nostro mantra e si sposa perfettamente con NIKOLA TRE visto che una delle sue fonti energetiche è il fuel cell", conferma la presidente FPT.



"Con NIKOLA TRE abbiamo due delle tre anime del CursorX ed è all'insegna - conclude Stupenengo - della pura connettività. Il nostro CursorX è smart e tutti i truck NIKOLA TRE saranno connessi: tutto quello che abbiamo pensato sulla propulsione del futuro lo vediamo realizzato in NIKOLA TRE".