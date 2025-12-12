Gruppo Sparkasse, partnership con Digit’Ed per la formazione del personale

(Teleborsa) - Il, tra i principali istituti bancari del Nord Italia, e, polo italiano della formazione e della trasformazione digitale, annunciano unadedicata allodelle 2000 persone del Gruppo. L’accordo prevede un piano formativo strutturato, stabile e scalabile, con Digit’Ed impegnata nella progettazione, produzione dei contenuti, gestione operativa e monitoraggio dei risultati.Digit’Ed offrirà percorsi che coprono: formazione normativa e professionale, sviluppo manageriale e specialistico, trasformazione digitale e digital mindset, sostenibilità, lingue, HSE, oltre a coaching e assessment personalizzati. Una governance condivisa permetterà di aggiornare annualmente le attività in base alle priorità di Sparkasse.“La partnership ha l’obiettivo di consolidare un modello formativo già esistente e di potenziarlo attraverso tecnologie didattiche avanzate, contenuti innovativi e metodologie in costante aggiornamento”, aggiunge"La partnership rappresenta un modello virtuoso di collaborazione strategica, pensato per valorizzare le persone e costruire le competenze necessarie a sostenere la competitività del settore bancario”, afferma