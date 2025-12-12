Gruppo Sparkasse, partnership con Digit’Ed per la formazione del personale

(Teleborsa) - Il Gruppo Sparkasse
, tra i principali istituti bancari del Nord Italia, e Digit’Ed
, polo italiano della formazione e della trasformazione digitale, annunciano una partnership strategica
dedicata allo sviluppo delle competenze e alla valorizzazione del capitale umano
delle 2000 persone del Gruppo. L’accordo prevede un piano formativo strutturato, stabile e scalabile, con Digit’Ed impegnata nella progettazione, produzione dei contenuti, gestione operativa e monitoraggio dei risultati.
Digit’Ed offrirà percorsi che coprono aree chiave per la crescita della Banca
: formazione normativa e professionale, sviluppo manageriale e specialistico, trasformazione digitale e digital mindset, sostenibilità, lingue, HSE, oltre a coaching e assessment personalizzati. Una governance condivisa permetterà di aggiornare annualmente le attività in base alle priorità di Sparkasse.
“La partnership ha l’obiettivo di consolidare un modello formativo già esistente e di potenziarlo attraverso tecnologie didattiche avanzate, contenuti innovativi e metodologie in costante aggiornamento”, aggiunge Riccardo Foresto, Responsabile Direzione People & Transformation del Gruppo Sparkasse
.
"La partnership rappresenta un modello virtuoso di collaborazione strategica, pensato per valorizzare le persone e costruire le competenze necessarie a sostenere la competitività del settore bancario”, afferma Davide Vassena, Amministratore Delegato di Digit’Ed
.