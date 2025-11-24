Milano 17:35
SIAV, accordo con Alibaba Cloud innovazione cloud-native dell'Enterprise Content Management

(Teleborsa) - Siav, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha siglato un Memorandum of Understanding (MOU) per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni cloud-native di nuova generazione con Alibaba Cloud, la divisione tecnologica di Alibaba Group specializzata in infrastrutture digitali e servizi cloud.

L'accordo iniziale, della durata di 1 anno, si rinnoverà al concretizzarsi di iniziative, progetti o partnership che contemplino l'implementazione e l'adozione, da parte di utilizzatori finali, della piattaforma SIAV Connect, una suite modulare che integra funzionalità avanzate di document management, document composition e workflow all'interno di un ecosistema che lavora in sinergia con AI, concepita per garantire i massimi livelli di sicurezza, scalabilità e conformità alle normative europee in materia di governance dei dati.

"Questa partnership con Alibaba Cloud costituisce un passaggio strategico fondamentale nel nostro percorso di innovazione cloud-native - ha commentato l'AD Nicola Voltan - Grazie a un'infrastruttura affidabile e conforme ai più elevati standard internazionali, saremo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni ECM di ultima generazione, flessibili, sicure e ad alte prestazioni".
