SIAV, accordo con Alibaba Cloud innovazione cloud-native dell'Enterprise Content Management

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha siglato unper lo sviluppo e la diffusione di soluzioni cloud-native di nuova generazione con, la divisione tecnologica dispecializzata in infrastrutture digitali e servizi cloud.L'accordo iniziale, della, progetti o partnership che contemplino l'implementazione e l'adozione, da parte di utilizzatori finali, della piattaforma SIAV Connect, una suite modulare che integra funzionalità avanzate di document management, document composition e workflow all'interno di un ecosistema che lavora in sinergia con AI, concepita per garantire i massimi livelli di sicurezza, scalabilità e conformità alle normative europee in materia di governance dei dati."Questa partnership con Alibaba Cloud costituisce un passaggio strategico fondamentale nel nostro percorso di innovazione cloud-native - ha commentato l'- Grazie a un'infrastruttura affidabile e conforme ai più elevati standard internazionali, saremo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni ECM di ultima generazione, flessibili, sicure e ad alte prestazioni".