Manovra, al vaglio una Robin tax sui concessionari pubblici

(Teleborsa) - A. Si sta infatti valutando un, dal 24 al, per tre anni, sugli utili di società pubbliche affidatarie che gestisconoLo riferiscono fonti parlamentari confermando la notizia riportata da alcuni quotidiani. Si tratterebbe di una sorta di 'Robin tax' il cuipotrebbe servire a: dalla plastic tax alla la tassazione sulle auto aziendali. Tra le ipotesi c'è anche quella di utilizzare il maggior gettito per finanziare progetti per il sociale.La misura andrebbe ala norma contenuta in manovra che prevede unper le imprese concessionarie di gestione autostradale e trafori.Intanto,sul ddl Bilancio. La seduta prevista per questa mattina è stata posticipata a oggi pomeriggio alle 17, in attesa della presentazione da parte di governo e relatori del loro pacchetto di modifiche. Il provvedimento è atteso in Aula lunedì e il via libera della Commissione arriverà entro il weekend.