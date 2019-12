Aeroporto Berlino Brandeburgo aprirà il 31 ottobre 2020

(Teleborsa) - L’Aeroporto dicontinuerà a operare voli di linea fino all’8 novembre 2020, otto giorni dopo che il nuovo aeroporto di"Willy Brandt" avrà iniziato l’attività operativa, fissata alQuesta la soluzione adottata per consentire di gestire nel modo migliore le fasi di trasferimento dei voli e consentire alla nuova infrastruttura aeroportuale, da tempo in attesa di entrare in servizio, di svolgere le operazioni a pieno regime.Il Terminal 1 del Berlino-Brandeburgo dovrebbe essere pronto e collaudato nella primavera 2020. In stato avanzato anche i lavori del Terminal 2.