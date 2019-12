IPO Sanlorenzo, chiusa con successo. Prezzo 16 euro

(Teleborsa) - Si è conclusa con successo l' offerta riservata a investitori istituzionali delle azioni della società Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per yacht superiori ai 30 metri, finalizzata alla, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Ilè stato fissato in 16 euro per azione.L’Offerta comprende: n. 4.500.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e n. 7.600.000 Azioni poste in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo, inclusive delle n. 1.100.000 Azioni oggetto dell’ Opzione di Over Allotment al servizio dell’opzione cosiddetta greenshoe.Sulla base del Prezzo di Offerta, il controvalore complessivo dell’operazione, inclusa l’Opzione Greenshoe, risulta pari ad Euro 193,6 milioni ecomprensivi dell’aumento di capitale di Euro 72 milioni.L’Offerta ha riscontrato un, con una richiesta al Prezzo di Offerta per un controvalore di circa Euro 290 milioni da primari investitori qualificati, prevalentemente long only. La domanda proviene per circa due terzi da investitori esteri e per circa un terzo da investitori italiani.In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, il flottante delle azioni Sanlorenzo sarà pari a 35,1% del capitale sociale della Società, e Holding Happy Life S.r.l. deterrà n. 20.702.000 Azioni corrispondenti a circa il 60% del capitale sociale totale.Laordinarie della Società, previa verifica da parte di Borsa Italiana della sussistenza dei requisiti di diffusione tra il pubblico, è prevista per