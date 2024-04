CVC annuncia IPO da 1,25 miliardi di euro su Euronext Amsterdam

(Teleborsa) -, colosso europeo del private equity e del credito, ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale () e richiedere l'ammissione alla negoziazione delle sue azioni ordinarie su. La società prevede che l'offerta consista in nuove azioni emesse e in azioni esistenti offerte dagli azionisti venditori, con l'IPO che dovrebbe avere luogo nelle prossime settimane, subordinatamente alle condizioni di mercato.Si tratta di un leader globale nei mercati privati e gestisce circaattraverso sette strategie di investimento complementari nei settori Private Equity, Secondaries, Credit e Infrastructure.CVC ritiene che la prevista IPO (i) fornirà unaper sostenere la continua crescita ed evoluzione del gruppo come gestore di mercati privati di livello mondiale, (ii) fornirà l', sostenendo la crescita a lungo termine e aumentare il profilo del gruppo presso i clienti esistenti e potenziali e (iii) consentire al gruppo di continuare a investire nelle proprie persone e adeccezionali.Si prevede che l'offerta prevista consista nell'emissione di nuove azioni da parte della società per raccogliere proventi primari per il gruppo di circa 250 milioni di euro, nonché nella vendita di azioni esistenti da parte di alcuni azionisti esistenti, senza che nessuno degli azionisti venditori sia un dipendente attivo del gruppo. L'(escluse le azioni eventualmente trasferibili in virtù di un'opzione di over-allotment) dovrebbe essere pari ad unper garantire una liquidità sufficiente."Abbiamo trascorso più di 40 anni a costruire la rete CVC e a sviluppare una cultura imprenditoriale unica incentrata sulla fornitura di una costante sovraperformance degli investimenti per i nostri clienti -- Ora gestiamo circa 186 miliardi di euro di patrimonio gestito in sette strategie di investimento complementari, continuiamo a ottenere un significativo successo nella raccolta fondi in ciascuna delle nostre strategie e, con 26,5 miliardi di euro, il nostro ultimo fondo di private equity Europa/America è il più grande fondo di private equity mai raccolto a livello globale"."Questo successo nella raccolta fondi è alla base della nostra continua crescita e, con circa 69 miliardi di euro di AUM tra settori secondari, credito e infrastrutture, disponiamo di una piattaforma sempre più scalabile, diversificata e differenziata - ha aggiunto - Riteniamo che un'IPO di CVC fornisca una struttura istituzionale duratura a lungo termine per supportare un'ulteriore crescita, rimaniamo completamente concentrati sul continuo successo di CVC ecome parte di questa transazione".Nel corso dell'anno terminato il 31 dicembre 2023, il gruppo ha generatoaggregati rettificati pari a 1.094 milioni di euro edi gestione pari a 917 milioni di euro. Nello stesso periodo, ha generato unaggregato rettificato di 650 milioni di euro e un MFE aggregato di 473 milioni di euro, pari a un management fee earnings margin del 52%.CVC è, con la proprietà azionaria totale di CVC al 31 dicembre 2023 composta per circa il 74% da azionisti dirigenti, per circa il 18% da tre investitori istituzionali globali che hanno acquisito una partecipazione nel 2012 e per circa l'8% da alcuni fondi Blue Owl GPSC che hanno acquisito una partecipazione nel novembre 2021. Dopo l'ammissione, la società avrà un