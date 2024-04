Planisware ripropone IPO su Euronext Paris dopo passo indietro a ottobre

(Teleborsa) -, fornitore di servizi SaaS B2B nel settore della Project Economy, ha annunciato ilpresso investitori istituzionali, in vista dell'ammissione delle sue azioni su. La società aveva posticipato all'ultimo minuto la sua quotazione su Euronext Paris a ottobre 2023 a causa delle "difficili condizioni di mercato"."Dopo la pubblicazione dei nostri, siamo entusiasti di lanciare la nostra IPO su Euronext Paris - ha commentato, cofondatore e presidente di Planisware - Una IPO segnerebbe il prossimo capitolo della crescita e della creazione di valore sostenibile per Planisware. Rappresenterebbe un passo importante per lo sviluppo futuro del gruppo nel lungo termine, consentendoci di migliorare ulteriormente la nostra visibilità e brand awareness, di perseguire la nostra strategia di crescita e consolidare la nostra posizione di leader sul mercato, continuando ad espandere la nostra presenza globale con una comprovata strategia di go-to-market"Planisware opera a livello globale tramite i suoi uffici in 10 paesi diversi, servendo circa 545 clienti in un'ampia gamma di settori verticali e funzioni in più di 38 paesi, in Europa, Nord America, Asia Pacifico e Medio Oriente. Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, Planisware ha registratodi circa 156 milioni di euro e undi circa 52 milioni di euro, ottenendo un margine EBITDA rettificato del 33%.L'IPO di Planisware consisterà: nelladi un massimo di 15.085.000 azioni (che rappresentano circa 241 milioni di euro) da parte degli azionisti venditori; e nella vendita di massime 2.262.750 azioni in opzione (pari a circa 36 milioni di euro) da parte di Olhada e Ardian, in caso di esercizio dell'Opzione di. Il prezzo dell'offerta è pari a 16 euro per azione.I seguentisi sono impegnati a effettuare un ordine nel book, ciascuno per un importo di 25 milioni di euro (ovvero un importo complessivo di 100 milioni di euro): CDC Tech Premium, un fondo comune di investimento del Gruppo Caisse des Dépots; DNCA Finance; Invesco Asset Management; T. Rowe Price International.Illordo della vendita delle azioni dell'offerta ammonterà a circa 241 milioni di euro, incrementabili fino ad un massimo di circa 278 milioni di euro (in caso di integrale esercizio dell'Opzione di Over-Allotment). La società non riceverà alcun provento, che andrà agli azionisti venditori.