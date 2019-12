Manovra, si cerca intesa nella maggioranza

(Teleborsa) - Si è chiuso con unil vertice di ieri, durato più di due ore alanon ha tsugli emendamenti alla manovra e laè stata aggiornata a questa mattinaIl clima, nonostante le, restadiha presentato deidel Governo con l’obiettivo di azzerare le nuove tasse () nonindietro messa sul piatto dall'esecutivo.che ha promesso battaglia sin dalla prima ora continua, infatti, a sostenere che se questerestano in piedi si rischianonei settori colpiti.Come sempre, però, lae se passasse la, si dovrebbe rinunciare al gettito residuo:solo nel 2020. IV propone coperture strutturali che attingono anche ai fondi per il Reddito di cittadinanza: soluzione questa che suona come una provocazione per icon i qualiE propriosi lancia in untutt'altro che ottimistico: "ci sta che si torna a votare:ha detto a Piazza Pulita: "do ilPrima le(ancora in corso sul, adesso la partita sulla"I negoziati sullahanno messo in evidenza le tensioni politiche tra ilLe complesse relazioni tra le due formazioni rappresentano un rischio per la durata dell'esecutivo per l'intera legislatura". E' quanto si legge nel capitolo delpubblicato dall'agenzia di rating Fitch, preoccupata per il clima di incertezza politica che persiste in Italia e che rappresenta un f