Manovra, maggioranza lavora ai ritocchi: le misure confermate

(Teleborsa) - Dopo il vertice di Palazzo Chigi, che dovranno reggere alla prova delle coperture. Mentre in Senato prosegue la scrematura degli emendamenti segnalati, nella riunione di due ore – definita da alcune fonti, secondo quanto riporta l'Ansa, "molto operativa" e "senza frizioni" – sono state individuate le priorità con l'impegno a rivedersi a metà della prossima settimana, forse già mercoledì, al rientro della premier dalla missione in Sudafrica e Angola per il G20 e il vertice Ue-Africa.Tra gli interventi sicuri figura una misura per rendere più efficacel'ipotesi sarebbe quella di alzare sopra i 100mila euro il valore catastale (si starebbe valutando a 120mila euro), per chi vive nelle città metropolitane. Confermate anche le. La volontà sarebbe quella di ritornare allaper chi destina una sola casa all'affitto turistico. Si starebbe, tuttavia, valutando di rivedere il limite oltre il quale scatta l'attività di impresa, che potrebbe essere portato dagli attuali 5 a soli 3 immobili (alcune fonti avevano inizialmente parlato invece di una cedolare al 21% fino a 3 immobili).Sul fronte delle coperture, da quantificare rimane la(cioè i lingotti non dichiarati): i leghisti avevano ipotizzato incassi fino a 2 miliardi, Forza Italia 1, le stime del Mef sarebbero molto più contenute e alla fine si potrebbe indicare qualche centinaio di milioni.Se sullasi starebbe valutando il "modello francese", uno dei nodi da sciogliere rimane ilal tavolo la Lega avrebbe proposto un aumento dell'Irap di altri 2 punti e una proposta di mediazione, al vaglio in queste ore, sarebbe quella di un rialzo invece di mezzo punto. In ogni caso, precisano diverse fonti, se l'accordo con gli istituti di credito fosse rimodulato, andrebbe prima riaperto un confronto anche con i diretti interessati.