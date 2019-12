Antitrust apre istruttoria per intesa restrittiva nella filiera del recupero piombo da batterie

(Teleborsa) -nei confronti di società attive nella. Le società in questione sono COBAT RIPA, COBAT, Fiamm Energy Technology, Clarios Italia, Eco-bat, Piomboleghe, Piombifera Italiana e E.S.I. Ecological Scrap Industry.L'istruttoria si propone di accertare unaposta in essere nel settore del recupero degli accumulatori per veicoli e industriali esausti, che vengono raccolti e trattatati per la trasformazione in nuova risorsa (piombo secondario) da utilizzare per la produzione di batterie al piombo nuove.Si ipotizza che i riciclatori e produttori integrati coinvolti, nell'ambito degli organi consortili di COBAT RIPA/COBAT. Nello specifico, si presume che essi abbiano, per veicoli e industriali, raccolti dal sistema COBAT RIPA/COBAT e dagli altri sistemi di raccolta nazionali.Nella giornata di martedì 10 dicembre, i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate. Il procedimento si concluderà entro il 30 marzo 2021.