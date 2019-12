Notorious Pictures in denaro: firma con Amazon Prime per distribuzione film

Notorious Pictures

Notorious Pictures

(Teleborsa) -vola a Piazza Affari dopo aver firmato conun accordo per la concessione dei diritti di opere filmiche in modalità(Subcription Video on Demand) che saranno offerte attraverso la piattaforma proprietaria di, tra i principali player online di servizi video in abbonamento."Attraverso questo accordo siglato con Amazon Media EU, Notorious Pictures raggiungerà un pubblico dinamico e sempre più orientato verso nuove modalità di fruizione di contenuti cinematografici e audiovisivi - ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures - . Grazie ad Amazon Prime Video questi titoli di ampio richiamo ed elevato livello artistico avranno ulteriore visibilità beneficiando delle opportunità della Broadband TV".