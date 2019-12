Qualità della vita, Milano ancora al top: è la città dove si vive meglio

(Teleborsa) -, sempre piùguarda alche la incorona alconfermando il primato conquistato per la prima volta nel 2018 - della classifica della, stilata prendendo in considerazione quest’anno ben 90 indicatori alla base dell’indagine del quotidiano economico che da trent’anni fotografa il benessere nelleSul podio anche: realtà piccole delche dimostrano ancora una volta di funzionare alla perfezione.all’ultimo posto per la quarta volta nella storia dell’indice.Diversi i fattori che spingono il capoluogo lombardo, come sottolinea il quotidiano economico nella sua indagine: “l’andamento controcorrente dal punto di vista demografico, con un aumento dei residenti che continua costantemente dal 2012, ma anche lo stile di vita sempre più verde e sempre più smart (la città è prima nell’ICityRank, l’indice di ForumPa che valuta le città intelligenti). E, ancora:e particolarmente nutrita, iche in città genera lavoro e ricchezza, tanto da attirare nuovi abitanti.sale dirispetto alla classifica dello scorso anno eche fa un balzo di ben 24 posizioni (20°),sale di 11 gradini (45°) e(+7, al 15° posto). Buone notizie anche al, pur occupando la metà inferiore della classifica generale (81°), rispetto alla scorsa edizione della Qualità della vita mette il turbo e s