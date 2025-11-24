Fondazione CRT presenta linee strategiche per triennio 2026-2028

Unicredit

(Teleborsa) - Laha presentato oggi alle OGR Torino le, mettendo sul piattoper il territorio, di cui 350 destinati alle erogazioni e 270 agli investimenti per lo sviluppo territoriale. L’evento, dal titolo, ha riunito oltre 500 rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, della ricerca e del Terzo Settore, per illustrare le direttrici strategiche del prossimo triennio. La chiusura dell'evento affidata al Ministro della DifesaLaha sottolineato "i l nostro piano pluriennale accompagna lo sviluppo con un contributo sostenibile, strutturato e misurabile, trasformando risorse e idee in opportunità concrete. Il nostro compito è individuare le energie migliori, valorizzarle e metterle in relazione, contribuendo a creare contesti in cui persone, istituzioni e comunità possano crescere insieme”.Ilha proseguito "presentare qui, alle OGR, questo nuovo corso è la prova tangibile di come, negli anni, siamo riusciti a moltiplicare il valore del patrimonio non solo grazie a una gestione rigorosa e competente, ma soprattutto grazie a una squadra capace di trasformare idee in progetti concreti e generare sviluppo reale. Continueremo a farlo con responsabilità e visione, mettendo le nostre competenze al servizio delle comunità e delle istituzioni con cui collaboriamo ogni giorno".I tredell’evento hanno approfondito ledel piano. A proposito del, l'Ad diha ricordato "in UniCredit crediamo che il nostro sostegno alle comunità locali non sia solo una responsabilità ma anche un investimento cruciale per il futuro".Sul tema, hanno partecipato il Presidente della Regione Piemonte, il Sindaco di Torinoe Viviana Pinto (Discentis). "Per la Regione Piemonte la collaborazione con la Fondazione CRT rappresenta davvero un valore aggiunto per il nostro territorio e per le nostre politiche di sviluppo perché ci consente di dare forza ad alcuni asset strategici investendo in cultura, sostenibilità e crescita", ha affermato il, mentre ilha affermaot che la città "è un laboratorio dove si sperimenta il futuro: nella transizione digitale, nell’innovazione sostenibile, nell’alta formazione universitaria, nella cultura come leva di sviluppo, nella gestione intelligente dei flussi turistici. Abbiamo rafforzato la nostra credibilità internazionale e siamo sempre più attrattivi per gli investimenti esteri e come città da visitare ma anche dove studiare, lavorare, vivere"., i l confronto ha evidenziato come la trasformazione tecnologica stia ridisegnando l’economia territoriale: a Torino il 27,6% delle startup opera nel, un settore che in Europa rappresenta ormai il 44% degli investimenti tecnologici. Parallelamente, la filiera industriale vive unrofondo: un’azienda su dieci (12%) valuta l’uscita dal comparto automotive per orientarsi versoLasi sviluppa su: interventi rivolti alle persone che vivononelle relazioni, nell’accesso ai servizi essenziali e nelle opportunità di– con particolare attenzione ad anziani soli, minori e giovani, persone immigrate, persone con disabilità e nuclei in difficoltà – per accrescere autonomia e benessere attraverso servizi dedicati;: azioni dedicate a favorire autonomia e benessere attraverso, capace di ridurre disuguaglianze educative e di connettere meglio scuola e futuro professionale;: iniziative volte a rendere più accessibile il mercato del lavoro per chi affronta ostacoli maggiori, accompagnandoverso opportunità concrete, colmando i divari di competenze e rafforzando il raccordo tra scuola, servizi e imprese;: progetti che rafforzano la partecipazione civica, sociale e culturale, rigenerando legami e coinvolgendo le persone nella vita collettiva, contrastando il crescente distacco dalla sfera pubblica e l’aumento delle condizioni di solitudine che colpiscono soprattutto giovani e anziani;: investimenti in, trasferimento tecnologico enei settori emergenti, sostenendo collaborazioni tra università e industria, start-up innovative ad alto contenuto tecnologico e partenariati pubblico-privati nei settori strategici del territorio per rafforzare la capacità del territorio di innovare e crescere.del nuovo triennio, l'ampio programma didestinato a scuole, Pubblica Amministrazione ed enti del Terzo Settore. Sarà inoltre istituito undedicato allo studio della cultura materiale scritta dell’Antico Egitto. Infine saràattraverso il sostegno alle infrastrutture e allo sviluppo delle competenze, in collaborazione con i principali attori industriali e dell’innovazione del territorio (OGR Torino, Atenei, Digital Revolution House, Istituto AI4I, ISI Foundation).