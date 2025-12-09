Banca Profilo, Emiliano Verniero nominato Group General Counsel

Banca Profilo

(Teleborsa) -, nell'ambito della strategia volta a rafforzare ulteriormente il proprio top management, ha annunciato la nomina dicome nuovo(Responsabile Legale e Societario).Formatosi a Napoli, dove ha iniziato la carriera occupandosi di contenzioso civile e amministrativo, ha proseguito il proprio percorso professionale tra Roma, Milano e Londra, dapprima come, quali Clifford Chance, BonelliErede e CRCCD, per poi passare alla consulenza in house con ruoli di crescente responsabilità in GE Capital (dove è stato anche amministratore delegato di GE Capital Funding Services) e in, dove ha ricoperto da ultimo il ruolo di Head of Group Client Solutions Legal."Questa nomina testimonia la volontà di Banca Profilo di continuare ache la attendono in questa fase trasformativa e per prepararsi al meglio per quelle che verranno nel prossimo futuro", ha affermato l'AD Matteo Arpe.