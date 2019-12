Gismondi 1754 pronta al debutto a Piazza Affari domani 18 dicembre

(Teleborsa) - La storica società del lusso genovese, attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma, si prepara per il. Borsa Italiana ha formalizzato ieri l'ammissione alle negoziazioni all, con il rituale avviso di borsa, per le azioni ordinarie e per i warrant 2019-2022.Nel corso dell'IPO, Gismondi 1754 ha registratocollocato ed offerto dalla società, pari a 5 milioni di euro.Le richieste pervenute sono arrivate per il(24 investitori), per il(18 operatori) e per il(87 soggetti). Ildunque è composto per circa il, mentre la restante quota da selezionati investitori professionali e da investitori retail per un controvalore di 150 mila euro.Collocato un quantitativo di, rivenienti da aumento di capitale, ad un prezzo di, per un controvalore totale di oltre 5 milioni di euro. Ilpost quotazione sarà pari ale lapari aNell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione, Gismondi1754 è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad, Global Coordinator ed Equity Research Provider. Emintad agisce come financial advisor, BDO in qualità di Società di Revisione, mentre LCA Studio Legale è legal advisor e consulente fiscale. Directa Sim svolge il ruolo di collocatore per il retail, A2B è consulente per i dati extracontabili, KT&Partners Equity Research Provider, mentre Spriano Communication&Partners è advisor per la comunicazione. Banca Akros svolgerà il ruolo di Specialist.