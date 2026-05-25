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Piazza Affari: in acquisto l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in acquisto l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata brillante per il comparto bancario a Piazza Affari, che avanza a 34.767,03 punti.
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