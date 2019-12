Clima, Enea: "L'Italia chiude il 2019 con -1% emissioni gas serra"

(Teleborsa) -per effetto, principalmente, di undovuto alla sostituzione del carbone con il gas nella produzione di energia elettrica. Tuttavia, "in assenza di una crescita più sostenuta delle fonti rinnovabili e dell'efficientamento energetico ciò non basta a garantire il raggiungimento deglie la transizione verso un'economia low carbon". Questo il quadro delineato dall'ultimo numero dell'Neidovuta al maggiore utilizzo, a parità di produzione, die al minorsoprattutto, diNello stesso periodo, le. Complessivamente – secondo quanto emerge dallo Studio – lecon la previsione di arrivare aL'Analisi rileva anche una sostanzialeche, tuttavia, registrano unrispetto allo stesso periodo 2018) con eolico e solare che compensano il calo dell'idroelettrico. Nei primi nove mesi 2019, i consumi di energia primaria sono diminuiti dell'1% circa mentre i consumi finali registrano un -0,5%."Il dato positivo è che nel settore termoelettrico la decarbonizzazione sta funzionando, soprattutto grazie al progressivo abbandono del carbone – commenta–. Tuttavia, ciò non è sufficiente ad assicurare latenuto conto dei cali più modesti delle emissioni negli altri settori e dell'andamento piatto delleche, a fine anno, resteranno presumibilmentea fronte di unindicato dal PNIEC".Una situazione evidenziata dalper misurare la transizione energetica sulla base dell'andamento di prezzi, sicurezza e decarbonizzazione. Ad oggi,. Sul fronte prezzi, "il posizionamento internazionale del nostro Paese – sottolinea Gracceva – resta poco lusinghiero. I consumatori non domestici pagano le bollette elettriche più alte dell'Ue per le tre fasce più basse di consumo e anche le fasce di consumo più elevate, pur avendo una situazione migliore, pagano prezzi superiori alla media Ue". Per le famiglie, il dato è nel complesso meno negativo ma negli ultimi tre anni gli incrementi sono stati maggiori sia del tasso medio dei paesi dell’eurozonasia rispetto all'inflazione (3,1% contro 0,8%).L'Analisi Enea evidenzia, infine, unodovuto all'eccesso di offerta sui mercati di gas naturale liquefatto (GNL). Nel terzo trimestre, infatti, lacollocandosi per la prima volta al secondo posto dietro all'import di gas naturale dalla Russia con un risultato molto positivo nella diversificazione degli approvvigionamenti.