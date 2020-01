A fine 2019, l’Eurozona resta vicina alla stagnazione

(Teleborsa) - A dicembre 2019 l'economia della Zona Euro è leggermente migliorata, mostrando tuttavia un indebolimento della crescita. L’indice destagionalizzato, indicando un rialzo rispetto a 50,6 di novembre e un leggero miglioramento rispetto all'ultima lettura flash. Anche se ha segnato un record in 4 mesi, l’indice ha continuato ad indicare uno dei più bassi valori dalla prima metà del 2013.Il PMI dellaha raggiunto i 50,2 punti (49,4 la stima flash), portandosi sul massimo di 4 mesi. Il dato dellasi è attestato a 52 punti come nella stima preliminare, sul minimo da 3 mesi, mentre laha toccato i 52,7 punti, sul livello più alto da 8 mesi."Anche se si avvertono dei cambiamenti, i rischi al ribasso per l’espansione economica del prossimo anno restano comunque forti - commenta, Chief Business Economist presso IHS Markit - . Se le guerre commerciali tra Cina e Stati Uniti si sono ammorbidite, qualsiasi peggioramento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa potrebbe colpire maggiormente le esportazioni. Anche la Brexit resta una considerevole incertezza e potrebbe continuare ad ostacolare la crescita in Europa. Ciò nonostante,, soprattutto grazie al rallentamento dell’inflazione e a facilitate condizioni finanziarie in grado di supportare la spesa dei consumatori".