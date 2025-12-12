Germania, inflazione novembre confermata al +2,3% su anno

(Teleborsa) - Confermata mista l'inflazione in Germania
a novembre 2025. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,3% su base annua, rispetto al +2,3% rilevato nel mese precedente. Su base mensile
si registra un -0,2%, uguale alla stima preliminare, contro il +0,3% di ottobre.
Quanto all'inflazione armonizzata
, ha registrato una diminuzione dello 0,5% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,6% su anno (+2,6% il dato preliminare).