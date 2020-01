Inflazione, commercianti: calma piatta su fronte prezzi, rilanciare consumi

(Teleborsa) -sottolineano lain Italia. Una situazione che, secondo Confcommercio, si traduce in una "moderatae grande". Per Confesercenti servonoper rilanciare l'economia."Calma piatta sul fronte dei prezzi, in Europa ma soprattutto nel nostro Paese. Nonostante, infatti, il tasso diitaliano resta", afferma Confesercenti commentando i dati sull’inflazione diffusi oggi dall'Istat.Nell’ultimo mese del 2019 ildopo lo 0,2 di novembre, ma, circa la metà di quanto è atteso nei prossimi giorni per il dato euro (e di quanto si era registrato in Italia lo scorso anno). Mentredallo 0,7 del 2018. "Segnali che, purtroppo, indicano come la situazione economica non presenti frizioni dal lato della produzione e della domanda", sottolinea Confesercenti. Alladeleteria dell’economia si accompagna l’. "Fattori che - avverte Confesercenti - allontanano, in modo preoccupante, il Paese dalla ripresa:che siano in grado di dare risposte forti sia sul versante della domanda interna che per il rilancio di tutti i settori della nostra economia".Anche Confcommercio evidenzia la dinamica sostanzialmente stabile dei prezzi. "Dopo un trimestre di variazioni congiunturali negative isono tornati a registrare, a dicembre, un, fenomeno largamente ascrivibile allee ad alcunia conferma di una sostanziale assenza di tensioni all’interno del sistema".Nel complesso del 2019, osserva l'Ufficio Studi di Confcommercio, "il tasso d’inflazione italiano si colloca tra i più bassi dell’eurozona con un(0,6% contro 1,3% e 1,4% rispettivamente). Il permanere di dinamiche molto contenute dei prezzi rappresenta ancoradelle famiglie che si traduce in una moderatain un contesto di grande incertezza. La propensione al risparmio, infatti, nei primi tre trimestri del 2019 è in crescita rispetto al 2018".