Spagna, inflazione ottobre confermata a +3,1% su anno

(Teleborsa) - Confermata l'inflazione in Spagna nel mese di ottobre. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dello 0,7% su base mensile, in linea con la stima preliminare. A settembre i prezzi avevano registrato un calo dello 0,3%.

Su base annua, si rileva una crescita del 3,1%, pari alla prima lettura, in leggero aumento rispetto al +3,0% di settembre.

L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,2% annuale, dal +3,0% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un aumento dello 0,5% dopo il +0,2% del mese precedente.
