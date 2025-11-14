Spagna, inflazione ottobre confermata a +3,1% su anno

(Teleborsa) - Confermata l'inflazione in Spagna nel mese di ottobre
. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dello 0,7% su base mensile
, in linea con la stima preliminare. A settembre i prezzi avevano registrato un calo dello 0,3%.
Su base annua
, si rileva una crescita del 3,1%
, pari alla prima lettura, in leggero aumento rispetto al +3,0% di settembre.
L'inflazione armonizzata
registra una variazione positiva del 3,2% annuale
, dal +3,0% del mese precedente. Su base mensile
, il dato segna un aumento dello 0,5%
dopo il +0,2% del mese precedente.