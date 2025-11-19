Eurozona, inflazione ottobre confermata in moderazione al +2,1% su anno

(Teleborsa) - Confermata in chiaroscuro l'del mese di2025. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,1%, in linea con la stima preliminare, rispetto al +2,2% rilevato nel mese precedente., si registra una crescita dello 0,2%, come indicato nella prima lettura e rispetto al +0,1% del mese precedente.L', depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è ststa invece rivista al rialzo al 2,4% su base annua, uguale a stima preliminare e mese precedente. La variazione mensile è pari a +0,3%, uguale alla stima iniziale, rispetto al +0,1% del mese prima.L'della Zona Euro segna un +2,4% tendenziale, in linea con la stima preliminare e il mese precedente. La variazione mensile è confermata a +0,2% dal +0,1% precedente.Nell', l'inflazione è in aumento al 2,5% su base annua, dopo il +2,6% del mese precedente, mentre su mese si registra un +0,2%.