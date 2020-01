Italia, inflazione in leggera ripresa a dicembre

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari,(da +0,2% del mese precedente). Lo comunica l', osservando che in media, nel 2019, i prezzi al consumo registrano una crescita dello 0,6%, dimezzando quella del 2018 (+1,2%). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l'"inflazione di fondo"), la crescita dei prezzi al consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% dell’anno precedente).(i prezzi dei Beni energetici non regolamentati passano da -3,0% a +1,6%). La crescita in media d’anno dei prezzi al consumo del paniere nel suo complesso (dimezzata rispetto al 2018), così come quella della componente di fondo, confermano la debolezza dell’inflazione che ha caratterizzato l’intero 2019. In questo quadro, i prezzi dei beni aumentano dello 0,4% mentre quelli dei servizi dell’1,0%.(rispettivamente +0,7% e +0,8%).Secondo le stime preliminari, l'(da +0,2% di novembre). La variazione media annua del 2019 è pari a +0,6% (era +1,2% nel 2018).