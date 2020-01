Petrolio, Opec e Emirati Arabi rassicurano su forniture Medio Oriente

(Teleborsa) -arrivanoa seguito delle tensioni in Medio Oriente. Secondo quando riportato da Bloomberg il ministro dell'Energia negli Emirati Arabi,, ha detto che i mercati sono ben forniti e chealle crescenti tensioni nella regione dopo l'attacco dell'Iran alle basi americane in Iraq. "a meno che ci sia una escalation catastrofica, che non vediamo", ha detto Al Mazrouei ad Abu Dhabi.Secondo il segretario dell'Opec,, gli impianti dell', secondo maggior produttore Opec, sono al sicuro e sonodi fornitura. "Restiamo fiduciosi che i nostri leader stiano facendo tutto il possibile per recuperare la normalità ed evitare che si entri in una spirale fuori controllo", ha affermato.in quanto nessun Paese può permettersi un ritorno a un costo del greggio di 100 dollari al barile. Al Mazrouei ha, infatti, dichiarato alla CNN che ilenergetici per l'economia globale, anche se gli Stati Uniti e l'Iran si scontrano in un conflitto che potrebbe destabilizzare ulteriormente una regione già instabile.