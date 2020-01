Prysmian, contratto da cinese DEC per nuove turbine eoliche 10MW

Prysmian

(Teleborsa) -, attiva nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata un, una delle più grandi aziende di stato cinesi e uno dei leader mondiali nel settore dei sistemi per la generazione di energia.Il contrattoche sarà installato nel parco eolico della China Three Gorges Corporation a Xinghuawan, nella provincia di Fujan. I cavi saranno prodotti nello stabilimento del Gruppo situato a Tianjin, in Cina.. Il settore offshore può contare su un sempre maggior supporto da parte del governo cinese e le mega-turbine si rivelano essere la scelta preferenziale e più appropriata per le zone costiere meridionali e orientali della Cina, data la maggiore efficienza di prestazione e minori costi integrati.. Si tratta di una turbina offshore a trazione diretta con generatore a magneti permanenti, in grado di resistere a venti di tifone fino a 77 m/s e con diametro delle pale di 185 m. Può generare fino a 4 GWh di potenza ogni anno (con velocità del vento di 10 m/s), riducendo il consumo di carbone di 13.000 tonnellate e le emissioni di carbonio di 3.500 tonnellate.", ha dichiarato