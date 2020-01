Banca MPS, Moody's alza rating e porta outlook a positivo

MPS

(Teleborsa) -in una condizione standalone (autonoma), portandolo da "Caa1"". Restanoinvece i rating a lungo termine sule sui. Nel contempo,da "negativo". Il rating sul debito subordinato è stato portato da "Caa2" a "Caa1".Il giudizio, - fa sapere l'agenzia di rating - trova fondamento nel, in seguito alla cessione di 3,8 miliardi di sofferenze. Ciò ha consentito infatti ad MPS di, percentuale che risulta ancora superiore alla media italiana ed europea, ma superiore al target del 12,9% concordato con la Commissione europea e raggiunto con due anni di anticipo.Il giudizio fa perno anche suidella banca, che si è concretizzato in una serie di emissioni ben accolte sul mercato. La maggiore facilità di accesso ai mercati dei capitali - spiega Moody's - consentirà a MPS di rimborsare nei prossimi mesi le obbligazioni senior garantite dal governo italiano (3,2 miliardi) e ridurrà il suo accesso alle aste LTRO della BCE, che risulta fra i più elevati dell'area euro.Frattanto, la banca senese ha comunicato ieri di aver(Deferred Tax Assets)che era pari a 3,1 miliardi al 30 settembre 2019, persui futuri redditi imponibili della reintroduzione dell'(Aiuto alla Crescita Economica), che comporterà per il Gruppo MPS un. Sulla base di stime preliminari,per il Gruppo MPS derivante dalla revisione del valore delle DTA è statodi euro e verrà contabilizzato alla voce Imposte sul reddito di periodo, con corrispondente impatto negativo sul risultato netto del 4° trimestre 2019.