Boeing ucraino, Trudeau conferma: "Abbattuto da missili iraniani"

(Teleborsa) - "". Sono le parole delche in serata si è rivolto alla nazione parlando del disastro aereo in Iran in cui hannoTrudeau ha citato "" e ha chiarito che "le prove raccolte indicano che l'aereo ucraino precipitato a Teheran potrebbe essere stato", confermando così lda parte delle autorità iraniane.Nel frattempo, ilha annunciato chesul Boeing su invito dell'Iran: gli USA erano stati tra i primi, insieme all'Ucraina , a ipotizzare che l'aereo fosse stato abbattuto, forse per errore, citando i, probabilmente Tor-M1 di fabbricazione russa, seguiti da un'esplosione.e ha chiesto al Canada, con un comunicato ufficiale, di fornire le sue informazioni sull'aereo. Il ministro degli Esteri iranianoLe autorità iraniane non hanno consegnato le due scatole nere del B737-800. Inoltre non risulta che il comandante del volo abbia chiesto alla torre di controllo di rientrare all'aeroporto di Teheran per problemi tecnici.da iraniani e cittadini stranieri,offerte dallo, connesso agli aeroporti di Malpensa, Bergamo, Fiumicino, Venezia e Bologna.Inoltre, il: costruito e consegnato nel 2016, il il 737-800 della UIA era stato revisionato il 6 gennaio e il giorno precedente al disastro ha volato senza problemi tra Malpensa e Kiev.