Kongsberg acquisisce il 90% dell'azienda missilistica californiana Zone 5

(Teleborsa) -- società interamente controllata da Kongsberg Gruppen, quotata alla Borsa di Oslo e posseduta al 50,1% dal governo norvegese - ha fatto sapere di avere firmato un accordo per l', che progetta e produce missili d'attacco a lungo raggio e anti-drone a prezzi accessibili e producibili in serie.Il valore della transazione, tuttavia, non è stato reso noto.KONGSBERG acquisirà il 90% di Zone 5 e il management rimarrà azionista di minoranza. Dopo la chiusura, Zone 5 opererà come sussidiaria indipendente. La transazione rimane soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura."L'acquisizione di Zone 5 segna una mossa strategica significativa per KONGSBERG. Zone 5 è all'avanguardia nello sviluppo di missili a prezzi accessibili da produrre in grandi quantità", ha dichiarato"Zone 5 rappresenta un'ottima corrispondenza con le ambizioni di KONGSBERG di espandere il nostro portafoglio di missili d'attacco e sviluppare capacità di difesa aerea a spettro completo, rafforzando ulteriormente la nostra presenza negli Stati Uniti. Siamo rimasti colpiti dal successo di Zone 5 nell'introdurre nuove tecnologie sul mercato, nonostante la forte concorrenza del resto del settore, e non vediamo l'ora di collaborare con il team di Zone 5", ha dichiarato