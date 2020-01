Economia italiana, proseguirà fase debolezza nei prossimi mesi

(Teleborsa) -appare progredire lungo un, anche se lo scenario ha subito di recentei cui effetti sono al momento di difficile quantificazione. In un quadro di incertezza,evidenzia qualche, ma l'andamento dell’indicatore anticipatore mantiene un profilo negativo, suggerendo ildei livelli produttivi.E' quanto emerge dallasull'andamento dell'economia italiana, inserita in un panorama di respiro internazionale.A novembre - ricorda l'Istat - la, interrompendo la fase negativa dei mesi precedenti, con una buona performance dei comparti dei beni intermedi e strumentali., con una significativa dinamica positiva dei dipendenti permanenti e dell’occupazione giovanile. Nello stesso mese, il tasso di disoccupazione si è stabilizzato in presenza di una riduzione degli inattivi.Le condizioni complessivamente favorevoli del mercato del lavoro hanno supportato, nel terzo trimestre del 2019, ildelle famiglie consumatrici che si è traslato interamente sull’, in un contesto di lieve riduzione tendenziale della pressione fiscale.a fine annodi generale moderazione per l’intero sistema dei prezzi e il differenziale inflazionistico negativo con la zona euro.