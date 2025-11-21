Assifact: il factoring cresce e chiede una semplificazione delle regole

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno, con un turnover cumulativo
di 208,28 miliardi di euro
, il mercato del factoring
ha fatto registrare un incremento
del 3,75%
rispetto allo stesso periodo del 2024. In netta crescita anche gli anticipi e corrispettivi erogati (+6,31%). Settembre, in particolare, si è distinto per un risultato significativo: il volume delle operazioni è aumentato del 16,4% rispetto a settembre 2024, un ritmo di crescita che non si vedeva dal 2022.
I risultati positivi di questo 2025 sono emersi in occasione dell’Osservatorio sul mercato del factoring
, evento organizzato a Milano presso la sede di BNP Paribas da Assifact
, l’Associazione italiana per il factoring che riunisce gli operatori di un settore che vale il 13% del Pil e che fornisce servizi di smobilizzo dei crediti, accesso alla liquidità e gestione del capitale circolante a più di 32.000 imprese italiane.
Secondo il rapporto ForeFact
, elaborato da Assifact sia tramite proiezioni basate sui dati congiunturali, sia attraverso un’indagine presso gli Associati, il mercato del factoring chiuderà l’anno in positivo e crescerà anche nel 2026
. In variazione attesa del turnover per il 2025, considerando il rapporto factoring/PIL
, oscilla tra +3,16% e +4,83%, mentre per il 2026 si attende mediamente un +3,26%, a seconda delle ipotesi di scenario sottostanti; gli operatori del mercato del factoring si aspettano una crescita del turnover nel quarto trimestre del 2025 pari a +4,36% e sono ottimisti anche per il 2026 (+3,20%).
Il rapporto ForeFact è stato presentato da Diego Tavecchia
, Direttore operativo Assifact, che ha poi moderato una tavola rotonda cui hanno partecipato Andrea Berna (Banca Ifis), Chiara Bracci (Ifitalia) e Massimo Gianolli (Generalfinance). I lavori sono stati aperti da Paolo Vetta, responsabile Regione Nord Ovest Rete Unica BNL, e da Alessandro Carretta, Segretario Generale Assifact e professore emerito di Economia degli intermediari finanziari all’Università di Roma Tor Vergata. Il contesto economico internazionale e le prospettive per l’economia italiana sono stati approfonditi da Rony Hamaui, docente di Economia Monetaria Università Cattolica di Milano, e Alessandra Benedini, Associate Partner Prometeia.
"Il factoring – ha affermato Alessandro Carretta
– si trova di fronte ad alcuni passaggi importanti che possono liberare risorse decisive per la crescita delle imprese e la competitività del Paese. Le nuove linee guida dell’European Banking Authority sul default, attese dopo la consultazione, segnano un passo avanti importante con l’estensione del termine da 30 a 90 giorni per lo scaduto tecnico, una misura che riconosce almeno in parte la specificità del nostro settore. In generale, si stima che un maggiore riconoscimento delle specificità possa liberare, a parità di rischio, circa due miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi a favore delle PMI e dei fornitori della Pubblica Amministrazione”. “Parallelamente – ha annunciato Carretta - Assifact sta portando all’attenzione di Governo e Parlamento un pacchetto di proposte per semplificare la normativa e rimuovere ostacoli, con l’obiettivo di rendere più agevole per le imprese lo smobilizzo dei crediti, l’accesso alla liquidità e la gestione del capitale circolante. Interventi che possono liberare ulteriori risorse per diversi miliardi di euro di liquidità per PMI e fornitori della Pubblica Amministrazione, sostenere investimenti e occupazione e rafforzare la resilienza dell’economia italiana".