De Nora, nuova linea di credito revolving da 100 milioni e rimborso anticipato del finanziamento senior

(Teleborsa) - Industrie De Nora
, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan specializzata in elettrochimica, ha annunciato la sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving
denominata Revolving Credit Facility
da 100 milioni di euro
, e il rimborso volontario anticipato dell’ammontare residuo relativo al contratto di finanziamento in essere denominato "Senior Facilities Agreement" pari a 80 milioni.
"La sottoscrizione di questa nuova linea di credito rientra nelle iniziative volte a ottimizzare la struttura finanziaria e la gestione di tesoreria del Gruppo, con un impatto positivo sui risultati economico-finanziari, grazie a condizioni più favorevoli rispetto ai contratti di finanziamento sino ad oggi in essere. L’operazione conferisce al Gruppo la flessibilità necessaria per sostenere in modo efficace le strategie di sviluppo. Inoltre, a conferma del nostro impegno costante verso la sostenibilità, nei prossimi mesi valuteremo l’integrazione nel contratto di specifici KPI ESG", ha dichiarato Luca Oglialoro
, CFO di Industrie De Nora.
La nuova linea di credito, che avrà una durata di cinque anni, è stata concessa da un pool di cinque primarigruppi bancari
, in particolare: Unicredit in qualità di Global Coordinator, Banca Nazionale del Lavoro, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario. Il controvalore
complessivo è pari a 100 milioni di euro, con uno spread di 65 bps sopra l’Euribor
e una commissione di mancato utilizzo pari al 35% dello spread.
La linea di credito include l’opzione di definire alcuni ESG KPI
che potranno essere incorporati nel contratto di finanziamento nei prossimi mesi e definiti col supporto del Sustainability Coordinator, Crèdit Agricole CIB.
Contestualmente, De Nora ha disposto il rimborso anticipato volontario dell’ammontare residuo, pari a euro 80 milioni, della linea Facility A1 del contratto "Senior Facilities Agreement
", sottoscritto il 5 maggio 2022. Tale contratto era già stato parzialmente rimborsato a marzo 2023 e ottobre 2025, nell’ambito delle attività di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo. Il rimborso è stato effettuato tramite mezzi propri, utilizzando la liquidità disponibile