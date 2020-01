Top Manager Reputation: sul podio Starace, Cairo ed Elkann

Enel

FCA

(Teleborsa) -conquista per la prima volta l’oro nella classifica, con un punteggio di 72,35 (+4,10) su 100 nel mese di dicembre. Grazie a un percorso di costante crescita e a un posizionamento sempre più solido sulle energie rinnovabili, culminato nell'ultimo periodo con il premio Global Leadership e l’accelerata impressa alla svolta green di, che destinerà il 50% degli investimenti alla decarbonizzazione, il suo AD sorpassa(71,40) checon menzioni per lo più in ambito calcistico.(66,19), commentato positivamente per l’accordo ormai definitivo trae PSA e per aver acquistato La Repubblica da De Benedetti con l’obiettivo di far nascere un nuovo polo editoriale., che ha siglato accordi con il governo del Ghana e con il Ministero dell'Ambiente per il sito di Gela.. In crescita Remo Ruffini (57,92) che guadagna una posizione e arriva al settimo, seguito da Alessandro Benetton (56,20) che sale di tre per il Premio Speciale del Private Equity Exchange Awards e si posiziona all'ottavo posto. Chiudono la top 10 Brunello Cucinelli (55,35), che scende di due posizioni e Marco Alverà (54,85).