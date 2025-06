Analisi HAYS Italia, Lavoro: solo 6 italiani su 10 sono soddisfatti

(Teleborsa) - Attenzione alle persone, benessere mentale, welfare, crescita professionale, equilibrio tra vita privata e lavoro: sono tutti temi e strumentie rendere i lavoratori sempre più parte attiva della vita aziendale. Ma in Italia, a che punto siamo? Rispetto ai colleghi di altri Paesi, quanto sono soddisfatti del loro lavoro? Secondo l’analisi di– in prevalenza appartenenti al middle e top management – in, relegando il nostro Paese agli ultimi posti tra quelli analizzati.Sul. Seguono Colombia (69%), Messico e Irlanda (67%), Canada e Malesia (65%), Ungheria (64%), Paesi Bassi, Polonia e Francia (63%), Spagna, Romania, Cile e Cina (62%). Chiudono la classifica Brasile (61%), Italia (60%),Stati Uniti (59%), Portogallo (52%) e, con un distacco considerevole, all’ultimo posto troviamo il Giappone (40%), con i dipendenti più insoddisfatti della rilevazione.Anche in termini di soddisfazione salariale,Subito dopo si collocano Irlanda (66%), Messico (61%), Colombia (60%), Cile (59%), Romania (58%). Condividono lo stesso grado di soddisfazione i dipendenti diUSA, Cina e Italia (57%) seguiti a stretto giro da Malesia (56%), Canada e Francia (55%). I meno soddisfatti della propria retribuzione sono, invece, i lavoratori dei Paesi quali Spagna (46%), Portogallo (45%), Paesi Bassi (43%), Polonia e Giappone (42%), che si riconferma avere i lavoratori più insoddisfatti."I dati emersi dall’analisi confermano quanto la soddisfazione lavorativa rappresenti oggi un indicatore strategico per il successo delle aziende, soprattutto in un contesto in cui i professionisti ricercano ambienti che valorizzano competenze, benessere e crescita. – commenta– Il nostro Paese si colloca tra gli ultimi per soddisfazione dell’attuale lavoro: questo deve spingere imprese e manager a ripensare le leve di attrattività e retention dei talenti.ossia su politiche concrete che riguardino opportunità di crescita, work-life balance e cultura aziendale. Questo è tanto più rilevante se consideriamo che, secondo le stime di Unioncamere di giugno 2025, il 45,4% delle imprese segnala difficoltà nel reperire i profili ricercati, principalmente per mancanza di candidati".