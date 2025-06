Slide Insurance debutta sul Nasdaq dopo IPO da 408 milioni di dollari

Barclays

Morgan Stanley

(Teleborsa) -con il simbolo "SLDE", dopo aver prezzato a 17,00 dollari per azione la sua offerta pubblica iniziale (IPO) allargata di 24.000.000 di azioni ordinarie. Slide offre 16.666.667 azioni e alcuni azionisti venditori offrono 7.333.333 azioni ordinarie nell'ambito dell'offerta. In relazione all'offerta, gli azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di ulteriori 3.600.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.agiscono in qualità di joint book-running manager. Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods e Piper Sandler agiscono in qualità di co-manager dell'offerta proposta.Slide è una compagnia assicurativa tecnologicamente avanzata che semplifica la scelta della copertura più adatta alle esigenze e al budget dei proprietari di immobili. La tecnologia all'avanguardia di Slide. Con sede a Tampa, in Florida, Slide è stata fondata da Bruce e Shannon Lucas.